Сколию-гиганта обнаружили в Ростовской области

Фото: Сергей Гибков

В Ростовской области обнаружили огромную осу. Фотограф из Волгодонска Сергей Гибков обнаружил внушительных размеров сколию.19 июня во время прогулки в поисках интересных снимков мужчина наткнулся на гигантское насекомое недалеко от «Атоммаша». На вид оно напоминало шершня, но превосходило его по размеру примерно в три раза.Впоследствии выяснилось, что это была сколия-гигант. Самки этого вида могут достигать 55 мм в длину, в то время как самцы заметно меньше, около 32 мм.Тело сколии преимущественно чёрное, с характерными жёлтыми отметинами на спине. Опушение в нижней части брюшка имеет оранжевый оттенок. Примечательно, что у самок голова окрашена в оранжевый цвет, а у самцов – в чёрный.Несмотря на свои крупные размеры и устрашающий вид, сколия не опасна для человека. Укус сколии по болезненности схож с укусом обычной пчелы, а её яд менее токсичен, чем у многих других ос или шершней.