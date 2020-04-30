В Ростовской области запретили продажу алкоголя в жилых домах

В Ростовской области ввели ограничения на продажу алкогольной продукции в жилых домах. Соответствующие изменения федерального закона начали действовать 5 мая.Документ о корректировках в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» был подписан президентом 24 апреля. Он вводит ограничения на розничную продажу алкоголя в заведения общественного питания, расположенных в жилых домах или на прилегающих к ним территориях. Проще говоря, это касается «наливаек», которые обычно работают до поздней ночи. Вести торговлю можно только в помещениях, площадь которых составляет не менее 20 квадратных метров.Региональные власти на местном уровне могут вводить дополнительные ограничения касательно площади заведений. Более того, они могут вовсе запретить продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в домах.