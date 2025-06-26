На Дону сотрудник полиции пойдет под суд за получение взятки

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В Ростовской области работник правоохранительных органов понесет ответственность за совершение коррупционного деяния. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.По данным следствия, в 2023 году бывший старший участковый уполномоченный полиции систематически принимал денежные средства от иностранного гражданина (в общей сумме 17 000 рублей) в обмен на то, чтобы не регистрировать случаи нарушения миграционного законодательства и не привлекать его к административной ответственности.Против бывшего полицейского, ранее занимавшего пост старшего участкового в отделе полиции Аксайского района, возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. В настоящее время подозреваемый находится под арестом в СИЗО.В ходе следственных мероприятий было собрано достаточно улик, доказывающих его вину. В связи с этим, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для дальнейшего разбирательства, проинформировали в областном следственном комитете.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.