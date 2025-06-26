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В Ростове начали без предупреждения веерные отключения света в домах

В Ростове начали без предупреждения веерные отключения света в домах
Жители Ростова-на-Дону начали получать уведомления об отключениях электроэнергии в домах. Это коснулось сотен семей, проживающих в центре города, сообщает портал Donday.

Анна и Юрий живут в жилом комплексе на улице Народного Ополчения. В последнее время они заметили, что вечером часто пропадает электричество. Особенно проблема ощущается в темное время суток. Обычно свет пропадает в 22:00.

Жители обратились в управляющую компанию, чтобы узнать причину перебоев с электричеством. Ответ их удивил. Оказалось, что с 15 июня в их доме будут происходить отключения электроэнергии.

Анна получила уведомление от управляющей компании о том, что компания «Донэнерго» предупреждает о возможных отключениях.

Отключения будут происходить без предупреждения и не по графику. В результате могут возникнуть проблемы с лифтами, домофонами, интернет-провайдерами и другими устройствами, — сообщили в компании. — Отключения будут происходить с 15 июня по 30 сентября.


Жители Ростова не понимают, зачем вводить такие отключения, если на улице сейчас комфортная температура. К тому же июнь — это месяц, когда часто идут дожди и прохладно. Людям приходится сидеть без света и переживать за свою технику без необходимости.
Фото: Дондей.
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