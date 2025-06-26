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В Мясниковском районе на раскопки потратят 44 миллиона рублей. Об этом стало известно 25 июня, когда на сайте госзакупок появился тендер.Районная служба капитального строительства ищет подрядчика для проведения археологических работ на объектах культурного наследия. Среди них: поселение «Криница I», курган № 4 «Курганной группы Краснокрымский-II» и курган Краснокрымский-VII. Эти объекты расположены на участке, где планируется строительство водопровода от хутора Ленинаван до села Большие Салы. Там могут быть найдены останки предков и предметы их быта.Археологические работы должны быть завершены до 15 октября 2025 года. Подрядчика выберут 16 июля, и с ним заключат контракт на 44,1 миллиона рублей. Деньги на проект выделены из бюджета Мясниковского района.