На Дону обнаружен очаг смертельной лихорадки, которая поражает нервную систему

Фото: Роспотребнадзор РО

В Ростовской области обнаружен очаг смертельной лихорадки, которая поражает нервную систему. Об этом стало известно от представителей регионального Роспотребнадзора.Согласно информации ведомства, в регионе зафиксированы случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовым клещевым боррелиозом. Эти инфекции передаются через укус заражённых клещей или комаров.Сотрудники, которые занимаются уходом за животными, их забоем и стрижкой, а также работники в сфере сельского хозяйства, такие как полеводы, подвергаются наибольшему риску заражения КГЛ.По данным регионального министерства здравоохранения, в этом году от укусов клещей пострадали более 2,5 тысячи человек.