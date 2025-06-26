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На Дону обнаружен очаг смертельной лихорадки, которая поражает нервную систему

На Дону обнаружен очаг смертельной лихорадки, которая поражает нервную систему
В Ростовской области обнаружен очаг смертельной лихорадки, которая поражает нервную систему. Об этом стало известно от представителей регионального Роспотребнадзора.

Согласно информации ведомства, в регионе зафиксированы случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовым клещевым боррелиозом. Эти инфекции передаются через укус заражённых клещей или комаров.

Сотрудники, которые занимаются уходом за животными, их забоем и стрижкой, а также работники в сфере сельского хозяйства, такие как полеводы, подвергаются наибольшему риску заражения КГЛ.

По данным регионального министерства здравоохранения, в этом году от укусов клещей пострадали более 2,5 тысячи человек.
Фото: Роспотребнадзор РО
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