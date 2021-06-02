В Ростове 26 июня ограничат продажу алкоголя

В донской столице на сутки ограничат продажу алкоголя. В день выдачи аттестатов об окончании среднего образования Ростове нельзя будет купить спиртосодержащую продукцию.Причём, дни ограничений во многих городах будут отличаться. К примеру, в Ростове и Таганроге спиртное нельзя будет купить 26 июня. Однако в 10 километрах от донской столицы, в Батайске, спиртное купить будет можно. Там закон вступит в силу только 9 июля.Складывается такое впечатление, что ограничение больше направлено не на сокращения пьяных выпускников на улицах, а на воспитание в молодых сердцах целеустремлённости, на выработку навыка преодоления препятствий и развитие креативности мышления. Ведь при большом желании можно просто заказать такси и через 20 минут оказаться в соседнем городе, где ограничений нет.Ссылаясь на областной закон 2005 года, алкоголь можно будет приобрести только в заведениях общественного питания, без возможности вынести спиртное.В случае несоблюдения закона продавца могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, а компанию - от 200 до 300 тысяч рублей.