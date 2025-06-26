Фото: Госавтоинспекции РО

В жутком ДТП на трассе в Ростовской области погибла 36-летняя водитель. Трагический инцидент произошел в дневное время 26 июня на трассе, соединяющей города Шахты и Цимлянск.По предварительным данным, 36-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем "ВАЗ-2115", не справилась с управлением, что спровоцировало выезд на встречную полосу движения. Там произошло сильное столкновение с автомобилем "Лада Веста", за рулем которого находился 22-летний водитель.По сведениям, предоставленным отделом ГИБДД по Ростовской области, водитель "ВАЗ-2115" погибла непосредственно на месте аварии.Кроме того, различные повреждения получили пассажиры "ВАЗ-2115", возрастом 19 и 13 лет. Также в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры "Лады Веста" – молодые люди в возрасте 21, 22, 25 и 27 лет.Всем получившим травмы была оперативно оказана необходимая медицинская помощь в ближайшей больнице.