В еще одном городе Ростовской области ввели карантин из-за зарослей повилики

В Ростовской области ввели еще один карантин из-за зарослей повилики. Об этом сообщили представители регионального управления Россельхознадзора.

Первичный очаг этого вредоносного сорного растения выявлен в окрестностях города Батайска, где он нанес ущерб земельному участку размером в один гектар. В результате, карантинные мероприятия введены на обширной территории, занимающей 24,40 гектара.

В зоне поражения повиликой введены жесткие ограничения на ведение сельскохозяйственных работ. В частности, эксперты осуществляют надзор за транспортировкой продукции, в которой потенциально могут находиться семена данного вредного растения. Помимо этого, наложен запрет на применение зерна, зараженного семенами повилики, в качестве корма для животных и птиц.

Отметим, что это уже четвертый карантин в регионе. До этого сорняк находили в Аксайском и Тацинском районах, а также в Азове.
