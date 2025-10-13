Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водителей предупредили о дожде на трассе М-4

В Ростовской области водителей предупредили о дожде на трассе М-4
Водителей Ростовской области предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон». Об этом информирует Автодор 13 октября.

По данным синоптиков, днем местами ожидается небольшой дождь. Утром в донском регионе местами туман. Столбики термометров прогреются до +8…+13 градусов, а местами - до +18 градусов.

Водителям в этот период нужно быть осторожнее. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Лучше не совершать крутых маневров.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.