В Ростовской области водителей предупредили о дожде на трассе М-4

Фото: DonDay.ru.

Водителей Ростовской области предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон». Об этом информирует Автодор 13 октября.По данным синоптиков, днем местами ожидается небольшой дождь. Утром в донском регионе местами туман. Столбики термометров прогреются до +8…+13 градусов, а местами - до +18 градусов.Водителям в этот период нужно быть осторожнее. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Лучше не совершать крутых маневров.