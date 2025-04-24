В Ростовской области водителей предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области водителей предупредили об осадках на трассе М-4 «Дон». Информацию 24 апреля сообщает Автодор.
По последним данным, в регионе днем и вечером местами дожди. Столбики термометров достигнут +19…+24 градусов, местами до +27 градусов. Также в регионе действует штормовое предупреждение.
В период неблагоприятной погоды водителям необходимо быть внимательнее на проезжей части. Необходимо соблюдать правила ПДД. На мокрой дороге риск попасть в аварию возрастает.