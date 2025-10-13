Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После атаки беспилотников в Ростовской области повреждены стекла в домах

После атаки беспилотников в Ростовской области повреждены стекла в домах
В Ростовской области в нескольких районах отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. В результате пострадавших нет.

Однако зафиксировали последствия на земле. в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.

Ущерб на месте оценят утром 13 октября.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.