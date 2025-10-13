После атаки беспилотников в Ростовской области повреждены стекла в домах
В Ростовской области в нескольких районах отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. В результате пострадавших нет.
Однако зафиксировали последствия на земле. в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.
Ущерб на месте оценят утром 13 октября.