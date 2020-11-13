В Ростовской области водитель погиб в перевернувшейся «Ниве»

В донском регионе 57-летний мужчина на отечественном автомобиле погиб в ДТП. Авария случилась вечером 16 ноября в районе хутора Щебалин от автодороги Дубовское - Заветное.Как стало известно Rostov.ru, мужчина ехал на «Ладе-21214». Примерно на шестом километре автодороги он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, где перевернулась. Сила удара была такой, что машина превратилась в груду металла. Без жертв обойтись не удалось.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сказали, что водитель скончался в больнице от полученных травм. Сильный снегопад, обрушившийся на донской регион, или признаки алкогольного опьянения у водителя стали причиной трагедии, выяснят соответствующие органы.