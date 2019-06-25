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В Ростовской области легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погиб пассажир

В Ростовской области легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погиб пассажир
На трассе Новошахтинск - Майский в Ростовской области в результате ДТП погиб пассажир. Авария произошла около половины девятого вечера 26 июня на 887-м километре автодороги.

По предварительным данным, 38-летний водитель «ВАЗ-2108», двигаясь на большой скорости, не справился с управлением. Автомобиль выскочил на встречную полосу, где наехал на бордюр. Машина подскочила и вылетела в кювет, при этом перевернувшись.
– В аварии погиб 39-летний пассажир «восьмёрки», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Водитель ВАЗа с травмами доставлен в больницу.

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