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В Ростовской области в перевернувшейся машине погиб водитель

В Ростовской области в перевернувшейся машине погиб водитель
На Дону во время дорожно-транспортного происшествия погиб водитель иномарки. Трагедия случилась 20 февраля около 11:30. По трассе Ростов - Волгодонск двигался 37-летний мужчина за рулём «Киа Церато».

- По предварительным данным, на 70-м километре автодороги он не справился с управлением, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.

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