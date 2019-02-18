В Ростовской области в перевернувшейся машине погиб водитель



На Дону во время дорожно-транспортного происшествия погиб водитель иномарки. Трагедия случилась 20 февраля около 11:30. По трассе Ростов - Волгодонск двигался 37-летний мужчина за рулём «Киа Церато».



- По предварительным данным, на 70-м километре автодороги он не справился с управлением, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.