Весенний призыв на Дону начнется 6 мая



Весенний призыв в 2020 году в России и, соответственно, в донском регионе начнется 6 мая. Об этом 26 апреля сообщило Минобороны.



Отмечается, что у всех сотрудников комиссий есть медзащита. При этом каждый призывник, а их в этом году будет коло 135 тысяч человек, пройдет тест на коронавирус и отбудет 14-дневный карантин, прежде чем приступить к службе.



Ранее сообщалось, что весенний призыв в военном комиссариате Ростовской области, расположенном в Батайске, начнется 14 апреля.



В начале апреля донское правительство заявило, что все военнослужащие, включая руководящий состав, прошли тест на коронавирус. Ни одного больного не было выявлено. Практически месяц спустя, 26 апреля, в Минобороны России заявили, что 674 военных больны COVID-19. Есть ли среди них уроженцы Ростовской области, неизвестно.

