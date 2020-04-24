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Весенний призыв на Дону начнется 6 мая

Весенний призыв на Дону начнется 6 мая
Весенний призыв в 2020 году в России и, соответственно, в донском регионе начнется 6 мая. Об этом 26 апреля сообщило Минобороны.

Отмечается, что у всех сотрудников комиссий есть медзащита. При этом каждый призывник, а их в этом году будет коло 135 тысяч человек, пройдет тест на коронавирус и отбудет 14-дневный карантин, прежде чем приступить к службе.

Ранее сообщалось, что весенний призыв в военном комиссариате Ростовской области, расположенном в Батайске, начнется 14 апреля.

В начале апреля донское правительство заявило, что все военнослужащие, включая руководящий состав, прошли тест на коронавирус. Ни одного больного не было выявлено. Практически месяц спустя, 26 апреля, в Минобороны России заявили, что 674 военных больны COVID-19. Есть ли среди них уроженцы Ростовской области, неизвестно.

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