В Ростовской области в штатном режиме работают шиномонтажные и автомастерские
Несмотря на режим самоизоляции и запрет на деятельность ряда предприятий, в Ростовской области в штатном режиме работают шиномонтажные и автомастерские. Об этом сообщили в правительстве региона 13 апреля.
Сфера технического обслуживания автомобилей в настоящее время работает с учётом санитарных рекомендаций. Таким было условия разрешения деятельности СТО. Услуги в мастерских указывают с учётом соблюдения социальной дистанции, то есть в помещении допускается нахождение клиентов на расстоянии друг от друга не менее полутора метров. Помещения регулярно должны обрабатываться дезинфицирующими растворами.
Большинство станций техобслуживания перешли на работу по предварительной записи. Количество людей в помещении ограничивается.
Напомним, в Ростовской области продолжает действовать режим самоизоляции. За его нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Так, по данным правительства, только за одни сутки 10 апреля патрули составили 150 протоколов. Материалы уже направляются в суд. А в судебной практике появились решения по данным нарушениям.