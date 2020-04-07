Ростовчанам разрешили посещать только ближайшие к дому супермаркеты
Режим самоизоляции продолжает вызывать у жителей Дона массу вопросом. 9 апреля в правительстве Ростовской области в очередной раз разъяснили условия режима ограничений.
Ранее, из-за многочисленных жалоб ростовчан и основываясь на рекомендациях Минпромторга, горожанам разрешили посещать гипермаркеты, которые находятся в отдалении от дома. Решение было принято, в том числе и для того, чтобы «снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам».
Однако уже через несколько дней послабление было снято.
- Допускается посещение ближайшего к дому супермаркета при отсутствии иных магазинов по продаже товаров первой необходимости, - уточнили в правительстве региона.
Вероятно, ужесточение режимы было вызвано тем, что воспользовавшись послаблением режима, ростовчане устремились в крупные сети, расположенные, как правило, в отдалённых районах.
Напомним, что на сегодняшний день в Ростовской области продолжает действовать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин (либо супермаркет), аптеку, на прогулку с домашним животным, а также навещать близких родственников старше 65 лет.
За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В Ростовской области уже есть прецеденты, когда суды выносили постановления о штрафе в 15 тысяч рублей.
В настоящее время на нарушителей составляют протоколы сотрудники полиции, патрулирующие улицы. Им помогают казаки и дружинники. На днях в наряды заступили конные патрули.