В Ростове оштрафовали хозяина сауны и посетителей за нарушение режима самоизоляции



В Ростове привлекли к ответственности владельца сауны и посетителей за нарушение режима самоизоляции.



Заведение работало в Советском районе города. Полицейские наведались по адресу 2 апреля.

- Владелец и посетители, нарушившие режим самоизоляции, привлечены сотрудниками Роспотребнадзора к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении них составлены протоколы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



Данная статья влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; на предпринимателей без образования юридического лица - от 500 до 1 000 рублей. Кроме того, деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток. Штраф на юридических лиц составляет от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Напомним, в Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции с 28 марта действует особый режим. Накануне, 2 апреля, по распоряжению губернатора региона Василия Голубева режим был ужесточён. Жителям Дона запрещается выходить из дома без особой надобности. Документ обязывает посещать только ближайшие к дому магазины и аптеки.



С 2 апреля на улицах Ростовской области выросло число патрулирующих нарядов полиции. Стражи порядка останавливают людей на улицах, интересуются целью их нахождения вне дома. В случае, если выход на улицу неоправдан, полицейские выписывают штраф. Помогают охранять общественную безопасность правоохранителям военные, казаки и участники добровольных дружин.