На улицах Ростовской области из-за режима самоизоляции увеличили количество полицейских



В Ростовской области увеличили количество патрулирующих нарядов полиции. Об этом 1 апреля сообщили в главном управлении МВД региона.



В настоящее время главная задача полицейских - усиление надзора за соблюдением распоряжений губернатора области об ограничении пребывания людей на улицах.



В муниципалитетах полицейских вооружили громкоговорителями. С помощью устройств они напоминают гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции и просят без крайней необходимости не выходить из дома.



В случае, если человек нарушает режим самоизоляции, полицейские проводят с ним профилактическую беседу и просят вернуться домой.



Кроме того, стражи порядка могут составить протокол на предприятия, которые не относятся к жизнеобеспечивающим, но продолжают деятельность в нерабочую неделю. Такие организации штрафуют.







Осуществлять общественный контроль полицейским и сотрудникам Росгвардии помогают военнослужащие, представители казачества и члены добровольных народных дружин.



Напомним, в Ростовской области с 31 марта введён режим самоизоляции. Дончанам разрешается выходить из дома только в случае необходимости: поход в магазин, аптеку, поликлинику. Допускается выгул животных, но только на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.



За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф.

