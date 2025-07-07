В Ростовской области в отдельных районах объявлен высокий уровень пожарной опасности
В Ростовской области в отдельных районах объявлен высокий уровень пожарной опасности. На юго-востоке области сохраняется угроза возникновения пожаров.
Согласно информации, предоставленной региональным управлением МЧС, 7 июля в ряде районов, включая Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Ремонтненский и Орловский, установлен четвертый класс пожароопасности.
Жителей призывают не пренебрегать мерами пожарной безопасности.