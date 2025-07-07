Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в отдельных районах объявлен высокий уровень пожарной опасности

В Ростовской области в отдельных районах объявлен высокий уровень пожарной опасности
В Ростовской области в отдельных районах объявлен высокий уровень пожарной опасности. На юго-востоке области сохраняется угроза возникновения пожаров.

Согласно информации, предоставленной региональным управлением МЧС, 7 июля в ряде районов, включая Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Ремонтненский и Орловский, установлен четвертый класс пожароопасности.

Жителей призывают не пренебрегать мерами пожарной безопасности.
Фото: ГУ МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.