Чрезвыйчайный уровень пожароопасности объявили в 13 районах Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В 13 муниципалитетах Ростовской области объявлен максимальный уровень угрозы возникновения пожаров. Информация предоставлена Главным управлением МЧС по Ростовской области.По сведениям, полученным от Росгидромета, до конца текущих суток, 9 июня, и на протяжении 10 июня в области прогнозируется 5-й класс пожарной опасности. Критическая ситуация с возможностью возникновения пожаров наиболее вероятна в отдельных частях северо-восточных (Советский и Боковский районы), центральных (Константиновский и Усть-Донецкий районы), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский и Пролетарский районы), юго-восточных (Орловский, Зимовниковский и Дубовский районы) территорий, а также в Приазовье (Аксайский и Мясниковский районы), включая город Ростов-на-Дону.