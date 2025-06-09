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Чрезвыйчайный уровень пожароопасности объявили в 13 районах Ростовской области

Чрезвыйчайный уровень пожароопасности объявили в 13 районах Ростовской области

В 13 муниципалитетах Ростовской области объявлен максимальный уровень угрозы возникновения пожаров. Информация предоставлена Главным управлением МЧС по Ростовской области.

По сведениям, полученным от Росгидромета, до конца текущих суток, 9 июня, и на протяжении 10 июня в области прогнозируется 5-й класс пожарной опасности. Критическая ситуация с возможностью возникновения пожаров наиболее вероятна в отдельных частях северо-восточных (Советский и Боковский районы), центральных (Константиновский и Усть-Донецкий районы), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский и Пролетарский районы), юго-восточных (Орловский, Зимовниковский и Дубовский районы) территорий, а также в Приазовье (Аксайский и Мясниковский районы), включая город Ростов-на-Дону.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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