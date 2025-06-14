В 13 районах Ростовской области сохраняется наивысший уровень пожарной угрозы
Согласно информации, предоставленной региональным управлением МЧС, в тринадцати районах Ростовской области сохраняется наивысший уровень пожарной угрозы.
Ростгидромет сообщает, что чрезвычайная пожароопасность (5 класс) прогнозируется в отдельных частях северо-восточных (Советский и Боковский районы), центральных (Константиновский и Усть-Донецкий районы), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский районы), юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский районы) районов, а также в Приазовье (Аксайский и Мясниковский районы), включая территорию города Ростова-на-Дону.
В пятнадцати муниципальных образованиях области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), в частности, в некоторых районах северо-западного направления (Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский районы), центральных (Волгодонской, Цимлянский районы), северо-восточных (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский районы), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский районы) и юго-восточных (Заветинский, Ремонтненский районы).