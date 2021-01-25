В Ростовской области в феврале ожидается потепление до +12 градусов

Потепление до +12 градусов ожидается в Ростовской области. О прогнозе погоды на февраль Rostov.ru рассказала специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По словам синоптика, февраль обещает быть без заморозков и резких перепадов температуры. Осадки будут в пределах нормах. В северных районах это преимущественно снег, а в южных - дождь.- Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса. В некоторых районах при вторжении холодных масс ожидаются заморозки от -7 до -15 градусов, - рассказал специалист. - Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. В отдельные дни, преимущественно в южных районах региона, потеплеет до +6...+12 градусов.Кроме того, Виктория Григорьевна предупредила о возможных изменениях в погоде, связанных с ветром, туманом и гололедицей в отдельные дни.