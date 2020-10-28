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В Ростовской области в начале ноября прогнозируют снег и заморозки

В Ростовской области в начале ноября прогнозируют снег и заморозки
Донские синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. О прогнозе на ближайший месяц порталу Rostov.ru рассказала специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха и осадков в регионе будет около и в пределах нормы. Однако в начале ноября уже в некоторых районах региона ожидаются осадки. В частности, в северных районах Ростовской области прогнозируют первый снег.

- Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8 градусов ночью и от +7...+12 - днем, - рассказала Виктория Григорьевна. - В конце первой декады, к 10 ноября, столбики термометров опустятся от -3 до +3 ночью и от +5 до +10 днем.

Во второй и третьей декадах месяца также будут осадки.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +6, а также от -3 до +3 ночью и от +4 до +10 - днем.

По словам синоптика, в тех районах, где будет держаться преимущественно минусовая температура, выпадет снег. В целом в регионе ожидаются дожди.

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