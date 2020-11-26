В Ростовской области в декабре похолодает до -19 градусов

Донские синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей региона в декабре. О том, какой будет первый месяц зимы в Ростовской области, порталу Rostov.ru рассказала специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По прогнозу синоптика, среднемесячная температура воздуха и осадков в регионе будет около и меньше нормы. В отдельные дни в регионе сухая погода будет сменяться осадками: дождем - в южной части Донского края и снегом - в северной части области.- В первой декаде месяца ночные показатели температуры будут колебаться в пределах -2...+3 градусов, - рассказала синоптик. - Днем столбики термометров покажут +1...+7 градусов. Осадки будут в отдельные дни, в основном дожди.Вторая и третья декады, с 11 по 31 декабря, принесут в регион холода и минусовые температуры. Во второй половине декабря ожидаются существенное понижение температуры и осадки.Ночные показатели температуры будут в пределах -4...-9 градусов. При прояснениях в отдельных районах похолодает до -13...-19 градусов. Днем температура в Ростовской области будет 0...-6 градусов, в отдельные дни при прояснениях потеплеет до 0...+6 градусов.Судя по прогнозу синоптика, Новый год для жителей Ростовской области не будет снежным. Более вероятно, что обильных осадков в виде снега в конце месяца ждать не придется.