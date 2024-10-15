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В Ростовской области 15 октября ожидаются туман и снег

В Ростовской области 15 октября ожидаются туман и снег
В Ростовской области с 15 октября ожидаются туман и снег. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.

По данным специалистов, в регионе местами ожидается небольшой дождь, по северу – с мокрым снегом. Также в отдельных районах будет наблюдаться туман. Столбики термометров ночью достигнут +6…+11 градусов, местами – до +3, а по северу и востоку – до 0 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов, по югу и западу – до +18 градусов.

Также местами ожидаются порывы ветра до 12-14 метров в секунду.

В этот период водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части. Пешеходам необходимо убирать все ненужное из рук при переходе проезжей части.
Фото: Rostov.ru
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