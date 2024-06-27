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В Ростовской области урожаю грозит уничтожение марокканской саранчой

В Ростовской области урожаю грозит уничтожение марокканской саранчой
В Ростовской области урожай может пострадать от марокканской саранчи. Об этом сообщили в региональном «Россельхозцентре».

Марокканская саранча считается одним из главных вредителей сельхозугодий. Стая таких насекомых может съесть целое поле пшеницы. Кроме того, личинки вредителя способны к зимовке.

В этом году из-за засухи, аномальной жары в апреле и резких заморозков личинки саранчи начали созревать намного раньше.

Специалисты отмечают, что в Заветинском районе некоторые особи достигли взрослой стадии уже через полтора месяца после рождения. Аграрии бьют тревогу. Такое положение дел может привести к полной потере урожая.

В этом сезоне фермы на каждом шагу сталкиваются с препятствиями. Сначала сильная засуха, потом аномальная апрельская жара, после неожиданные заморозки. Все это ведет к уменьшению урожая.

Сейчас аграрии сдерживают нашествие саранчи. Чтобы регион не потерял урожай, фермерам нужно приложить все усилия в работе.
Фото: Россельхозцентр
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