В Ростовской области урожаю грозит уничтожение марокканской саранчой

Фото: Россельхозцентр

В Ростовской области урожай может пострадать от марокканской саранчи. Об этом сообщили в региональном «Россельхозцентре».Марокканская саранча считается одним из главных вредителей сельхозугодий. Стая таких насекомых может съесть целое поле пшеницы. Кроме того, личинки вредителя способны к зимовке.В этом году из-за засухи, аномальной жары в апреле и резких заморозков личинки саранчи начали созревать намного раньше.Специалисты отмечают, что в Заветинском районе некоторые особи достигли взрослой стадии уже через полтора месяца после рождения. Аграрии бьют тревогу. Такое положение дел может привести к полной потере урожая.В этом сезоне фермы на каждом шагу сталкиваются с препятствиями. Сначала сильная засуха, потом аномальная апрельская жара, после неожиданные заморозки. Все это ведет к уменьшению урожая.Сейчас аграрии сдерживают нашествие саранчи. Чтобы регион не потерял урожай, фермерам нужно приложить все усилия в работе.