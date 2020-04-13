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Урожаю в Ростовской области угрожает мароккская саранча

Урожаю в Ростовской области угрожает мароккская саранча
В Ростовской области проявляются всё новые последствия тёплой зимы 2019-2020 годов. В частности, донскому урожаю грозит нашествие саранчи. Об опасности сообщили в региональном Россельхозцентре.

Специалисты провели плановые обследования сельскохозяйственных угодий в местах заселения саранчи. В результате было выявлено, что на территории Заветинского района четыре миллиона квадратных метров пастбищ заселены кубышками саранчи (оболочкой, в которой содержатся яйца). Из-за тёплой зимы вредители практически не пострадали. Более того, их почти не затронули болезни и муравьи.
По данным Россельхозцентра, уже через две недели ожидается рождение личинок мароккской саранчи.

- Погодные условия благоприятны для развития молоди саранчовых, специалисты прогнозируют увеличение численности и, как следствие, стадную миграцию. Сотрудники Россельхозцентра напоминают аграриям о необходимости своевременного принятия мер по борьбе с вредителем, - прокомментировали эксперты.

Если вовремя не обработать пастбища, то саранча вскоре разовьётся до «крылатой» стадии и начнёт нашествие на посевы.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия холодов страдают и садоводы. Плодовые деревья поражают паразиты, которые пережили зимние месяцы.

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