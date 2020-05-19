Часть урожая на Дону находится под угрозой из-за засухи
Состояние будущего урожая в Ростовской области продолжает вызывать опасения. О ситуации на полях донского региона рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
В регионе неожиданно потеплело ещё в феврале, поэтому аграрии надеялись, что урожай будет богатым. Однако весной погода резко изменилась и обрушила на Дон заморозки. Из-за этого часть культур в южных районах сильно пострадала.
- Сейчас ситуация немного выровнялась – в нескольких районах прошли дожди, - отметил министр. - Однако мы оцениваем её пока как сложную. Есть вопросы по югу и востоку области, где наблюдается почвенная засуха.
Жителям некоторых населённых пунктов, где уже которую неделю идут ливни, трудно представить, что в соседнем районе может быть засуха. Тем не менее это так. Осадки обошли стороной некоторые территории, и там урожай может пострадать. По словам Рачаловского, точную оценку ситуации можно будет дать после того, как станет известна возможность производства пшеницы. Пока она только начинает колоситься.