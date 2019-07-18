Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Облако из саранчи остановило водителей на трассе в Ростовской области

Облако из саранчи остановило водителей на трассе в Ростовской области
В Ростовской области облако из саранчи остановило водителей на трассе. Полчища зелёных насекомых автолюбители засняли на автодороге Ростов – Азов вечером 19 июля.

По словам водителей, поток насекомых был настолько плотным, что вести машину было просто невозможно, так как нельзя рассмотреть дорогу впереди. Водители останавливали автомобили и ожидали, когда перелёт вредителей завершится.

Добавим, что в июне управление Россельхознадзора сообщило о выявлении очагов саранчи в нескольких муниципалитетах Ростовской области. Вредителя уничтожили в Азовском, Багаевском, Дубовском, Заветинском, Орловском и Тацинском районах. Однако, судя по всему, насекомые вернулись на Дон.

Стоит отметить, что благоприятными для размножения саранчи являются заброшенные сельскохозяйственные угодья. Вредители способны перемещаться с большой скоростью на огромные расстояния, уничтожая при этом посевы.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.