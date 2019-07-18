Облако из саранчи остановило водителей на трассе в Ростовской области



В Ростовской области облако из саранчи остановило водителей на трассе. Полчища зелёных насекомых автолюбители засняли на автодороге Ростов – Азов вечером 19 июля.



По словам водителей, поток насекомых был настолько плотным, что вести машину было просто невозможно, так как нельзя рассмотреть дорогу впереди. Водители останавливали автомобили и ожидали, когда перелёт вредителей завершится.



Добавим, что в июне управление Россельхознадзора сообщило о выявлении очагов саранчи в нескольких муниципалитетах Ростовской области. Вредителя уничтожили в Азовском, Багаевском, Дубовском, Заветинском, Орловском и Тацинском районах. Однако, судя по всему, насекомые вернулись на Дон.



Стоит отметить, что благоприятными для размножения саранчи являются заброшенные сельскохозяйственные угодья. Вредители способны перемещаться с большой скоростью на огромные расстояния, уничтожая при этом посевы.