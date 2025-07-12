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Активность аллергенов сорняков, полыни и злаков зафиксировали в Ростовской области

Активность аллергенов сорняков, полыни и злаков зафиксировали в Ростовской области
Высокую активность аллергенов сорняков, полыни и злаков зафиксировали в Ростовской области. Это следует из региональной карта пыльцы.

Уровень аллергенов в воздухе останется высоким до 20 июля, после чего концентрация пыльцы уменьшится до умеренной.

Людям, страдающим аллергией, следует ограничить контакт с пыльцой в этот период. При появлении симптомов аллергии рекомендуется вернуться домой, принять душ, промыть слизистые оболочки и переодеться.
Фото: Ростов ру
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