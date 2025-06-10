Высокий уровень концентрации аллергена сорняков прогнозируют в Ростовской области

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В Ростовской области ожидается высокая концентрация пыльцы сорняков. Это видно на региональной карте пыльцы.Особенно много аллергена появится в воздухе с 13 июня. Цветение сорняков обычно длится до октября. Особенно опасны пыльца амброзии, одуванчиков, лебеды и полыни. У людей может быть аллергия на одно растение или сразу на несколько.Также в это время много пыльцы пшеницы.Врачи советуют людям с аллергией переодеваться и промывать слизистые, когда они приходят домой. Это поможет уменьшить симптомы и улучшить самочувствие.