В Ростовской области упали цены на топливо
Цена на топливо в Ростовской области начала снижаться. Об этом свидетельствуют данные специалистов Росстата за неделю с 25 сентября по 1 октября.
Цены незначительно снизились на все виды топлива, в том числе на дизельное. Так, АИ-92 на этой неделе стоит 54,31 рубль по сравнению с 54,46 рублей неделей ранее. Незначительно упала цена на АИ-95 - за литр теперь придется отдать 59,87 рублей против 60,10 рублей ранее. За литр дизеля теперь нужно отдать 64,87 рублей. Хотя еще на той неделе цена была выше почти на рубль.
И только АИ-98 остался с прежней ценой - 68, 75 рублей за литр.
Специалисты уверяют, стоимость топлива будет падать и дальше.