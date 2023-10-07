В Ростовской области упали цены на топливо

Фото: Ростов ру.

Цена на топливо в Ростовской области начала снижаться. Об этом свидетельствуют данные специалистов Росстата за неделю с 25 сентября по 1 октября.Цены незначительно снизились на все виды топлива, в том числе на дизельное. Так, АИ-92 на этой неделе стоит 54,31 рубль по сравнению с 54,46 рублей неделей ранее. Незначительно упала цена на АИ-95 - за литр теперь придется отдать 59,87 рублей против 60,10 рублей ранее. За литр дизеля теперь нужно отдать 64,87 рублей. Хотя еще на той неделе цена была выше почти на рубль.И только АИ-98 остался с прежней ценой - 68, 75 рублей за литр.Специалисты уверяют, стоимость топлива будет падать и дальше.