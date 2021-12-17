В Ростовской области участкового отстранили от работы после смерти парня в отделе полиции
На Дону сотрудника правоохранительных органов отстранили от работы после смерти парня в отделении полиции. Об этом 20 декабря Rostov.ru сообщил источник.
Трагедия случилась в ночь на 7 декабря в одном из полицейских участков Белокалитвинского района. Полицейские задержали 20-летнего Евгения А. за нарушение общественного порядка — парень с двумя приятелями пытались незаконно проникнуть в квартиру. 40-летний капитан полиции Николай Ширяев закрыл молодого человека в камере, а сам отправился за его матерью, которая работала на шахте в другом хуторе.
Вернувшись спустя несколько часов, полицейский обнаружил задержанного мертвым. Предварительной причиной смерти стало удушение. Рядом с трупом лежала смятая спортивная кофта.
В отделе началась внутренняя проверка. В ходе нее правоохранители оценят, насколько правильными были действия Николая Ширяева, и можно ли было избежать смерти молодого человека. Пока будет идти проверка, капитан полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.