Стали известны подробности смерти 18-летнего парня в Ростовской области



Rostov.ru стали известны подробности смерти 18-летнего парня в Каменске-Шахтинском.



Как выяснилось, труп молодого человека в съёмной квартире обнаружили белгородские оперативники.

- В Белгороде, откуда родом парень, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал источник. – Он был объявлен в розыск.



Когда полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого, они прибыли в Каменск, чтобы доставить его в другой регион. Однако в момент, когда правоохранители появились в квартире, молодой человек был мёртв.



Как сообщалось ранее, тело молодого человека с пакетом на голове обнаружили 1 сентября в съёмной квартире. Рядом с трупом лежал баллончик с газом. Предположительно, смерть наступила из-за токсического воздействия неизвестного вещества.



Точную причину смерти установит экспертиза. По факту случившегося начата проверка. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.