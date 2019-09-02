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Стали известны подробности смерти 18-летнего парня в Ростовской области

Стали известны подробности смерти 18-летнего парня в Ростовской области
Rostov.ru стали известны подробности смерти 18-летнего парня в Каменске-Шахтинском.

Как выяснилось, труп молодого человека в съёмной квартире обнаружили белгородские оперативники.
- В Белгороде, откуда родом парень, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал источник. – Он был объявлен в розыск.

Когда полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого, они прибыли в Каменск, чтобы доставить его в другой регион. Однако в момент, когда правоохранители появились в квартире, молодой человек был мёртв.

Как сообщалось ранее, тело молодого человека с пакетом на голове обнаружили 1 сентября в съёмной квартире. Рядом с трупом лежал баллончик с газом. Предположительно, смерть наступила из-за токсического воздействия неизвестного вещества.

Точную причину смерти установит экспертиза. По факту случившегося начата проверка. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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