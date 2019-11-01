В Ростовской области нашли тело пропавшего парня



В Ростовской области обнаружено тело 21-летнего Руслана Попова. Об этом стало известно спустя три дня после пропажи молодого человека.



Труп парня нашли в Азовском районе. Накануне там же была обнаружена машина, которая, предположительно, сбила молодого человека. Автомобиль находился в посёлке Мичуринец. Выйти на него смогли близкие парня, которые сразу после его пропажи приступили к поиску.



Напомним, Руслан Попов пропал 2 ноября. В тот день он отдыхал в пригороде Батайска. Вечером он отправился пешком в Ростов. После этого связь с ним пропала.



Родные пошли по пути молодого человека и нашли на обочине его кроссовки. Там же сохранился тормозной путь автомобиля. Родственники сделали вывод, что парня сбила машина, после чего его погрузили в автомобиль и увезли.



Информацию об обнаружении тела молодого человека подтвердил источник в правоохранительных органах. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти Руслана. Назначено проведение экспертизы, которая должна установить точную причину смерти.