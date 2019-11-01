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В Ростовской области нашли тело пропавшего парня

В Ростовской области нашли тело пропавшего парня
В Ростовской области обнаружено тело 21-летнего Руслана Попова. Об этом стало известно спустя три дня после пропажи молодого человека.

Труп парня нашли в Азовском районе. Накануне там же была обнаружена машина, которая, предположительно, сбила молодого человека. Автомобиль находился в посёлке Мичуринец. Выйти на него смогли близкие парня, которые сразу после его пропажи приступили к поиску.

Напомним, Руслан Попов пропал 2 ноября. В тот день он отдыхал в пригороде Батайска. Вечером он отправился пешком в Ростов. После этого связь с ним пропала.

Родные пошли по пути молодого человека и нашли на обочине его кроссовки. Там же сохранился тормозной путь автомобиля. Родственники сделали вывод, что парня сбила машина, после чего его погрузили в автомобиль и увезли.

Информацию об обнаружении тела молодого человека подтвердил источник в правоохранительных органах. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти Руслана. Назначено проведение экспертизы, которая должна установить точную причину смерти.

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