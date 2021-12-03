В Ростовской области задержанного нашли повешенным в отделении полиции
В Ростовской области задержанного парня нашли повешенным в отделении полиции. Происшествие случилось в ночь на 7 декабря в одном из полицейских участков Белокалитвинского района.
По информации источника Rostov.ru, молодого человека доставили в отдел за агрессивное поведение. Дебошира поместили в камеру для дальнейшего разбирательства. Когда за парнем пришли, он был уже мертв. Рядом с трупом лежала смятая кофта.
- Предварительной причиной смерти стало удушение, - сообщил источник.
Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. Уточняются все обстоятельства случившегося.