В Ростове рядом с Цыганским озером нашли свалку с опасными отходами

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону вблизи Цыганского озера обнаружена свалка с опасными отходами. Информацию об этом сообщили в Росприроднадзоре.Вероятно, местные жители организовали свалку. Площадь перекрытия почвы составила 3,5 тысячи квадратных метров. В отобранных пробах было выявлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. По оценкам специалистов, экологический ущерб оценивается в более чем 3,4 миллиона рублей.Владельцу участка, на котором размещены отходы, было направлено требование о добровольном возмещении вреда. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.На свалке также нашли отходы первого класса опасности. К ним могут относиться ртутные лампы, некоторые конденсаторы, трансформаторы и загрязнения ртутью.