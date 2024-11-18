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В Ростове рядом с Цыганским озером нашли свалку с опасными отходами

В Ростове рядом с Цыганским озером нашли свалку с опасными отходами
В Ростове-на-Дону вблизи Цыганского озера обнаружена свалка с опасными отходами. Информацию об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Вероятно, местные жители организовали свалку. Площадь перекрытия почвы составила 3,5 тысячи квадратных метров. В отобранных пробах было выявлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. По оценкам специалистов, экологический ущерб оценивается в более чем 3,4 миллиона рублей.

Владельцу участка, на котором размещены отходы, было направлено требование о добровольном возмещении вреда. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

На свалке также нашли отходы первого класса опасности. К ним могут относиться ртутные лампы, некоторые конденсаторы, трансформаторы и загрязнения ртутью.
Фото: Ростов ру
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