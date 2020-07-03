В Таганроге под суд пойдёт директор городской свалки
У Юрия Сырокваши уже есть одна судимость.
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника полигона твёрдых бытовых отходов в Таганроге. Юрий Сырокваша обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
По версии следствия, с июня 2015-го по декабрь 2018 года обвиняемый разрешал захоронение коммунальных отходов за пределами городского полигона. Площадь незаконной свалки с опасным мусором составила 380 тысяч кубометров.
- В рамках расследования уголовного дела проведена экологическая судебная экспертиза, согласно которой незаконная деятельность обвиняемого привела к существенной угрозе загрязнения окружающей среды химическими и бактериологическими веществами и отходами, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что у 47-летнего Юрия Сырокваши уже есть судимость. В 2017 году его осудили за неуплату налогов. Таганрогский городской суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 000 рублей в доход государства.