В Таганроге под суд пойдёт директор городской свалки

У Юрия Сырокваши уже есть одна судимость.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника полигона твёрдых бытовых отходов в Таганроге. Юрий Сырокваша обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.По версии следствия, с июня 2015-го по декабрь 2018 года обвиняемый разрешал захоронение коммунальных отходов за пределами городского полигона. Площадь незаконной свалки с опасным мусором составила 380 тысяч кубометров.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Добавим, что у 47-летнего Юрия Сырокваши уже есть судимость. В 2017 году его осудили за неуплату налогов. Таганрогский городской суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 000 рублей в доход государства.