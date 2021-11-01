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В Ростовской области спасли провалившуюся в глубокий люк собаку

В Ростовской области спасли провалившуюся в глубокий люк собаку
В Ростовской области бездомная собака провалилась в открытый четырехметровый люк. Происшествие случилось в районе многоэтажек в Цимлянске утром 3 ноября.

Неравнодушные прохожие услышали скулеж четвероногого и заглянули в канализационный люк. Там на самом дне они заметили черного пса. Местные жители позвонили в службу 112.

Доставать пса из люка приехали специалисты Цимлянского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде. С помощью специальной зацепки они высвободили собаку. Целый и невредимый четвероногий сразу убежал.

Со слов местных жителей, пса можно считать счастливчиком - обычно утром в этой местности практически безлюдно.
Фото: Цимлянское поисково-спасательное подразделение областной службы спасения на воде.
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