В Ростовской области спасли провалившуюся в глубокий люк собаку

Фото: Цимлянское поисково-спасательное подразделение областной службы спасения на воде.

В Ростовской области бездомная собака провалилась в открытый четырехметровый люк. Происшествие случилось в районе многоэтажек в Цимлянске утром 3 ноября.Неравнодушные прохожие услышали скулеж четвероногого и заглянули в канализационный люк. Там на самом дне они заметили черного пса. Местные жители позвонили в службу 112.Доставать пса из люка приехали специалисты Цимлянского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде. С помощью специальной зацепки они высвободили собаку. Целый и невредимый четвероногий сразу убежал.Со слов местных жителей, пса можно считать счастливчиком - обычно утром в этой местности практически безлюдно.