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Житель Донецка Ростовской области спас собаку, упавшую в люк

Житель Донецка Ростовской области спас собаку, упавшую в люк
В Донецке Ростовской области молодой человек спас уличного пса. Утром 11 декабря прохожие сообщили, что в люк на проспекте Ленина провалилась собака.

На зов сразу откликнулись неравнодушные местные жители. Сначала они попытались вызвать спасателей, но безрезультатно — в ведомстве не спешили помогать. Тогда на место приехали несколько молодых людей. Они рассказали, что их попытки не увенчались успехом, так как собака рычала на них и не подпускала людей близко. Пёс довольно крупный, так что самостоятельно достать его не удалось.

К счастью, одному из «собачьих спасателей» всё-таки повезло. Максим Ч. смог поднять дворнягу на поверхность и отпустить. Собака, обретя свободу, убежала. Судя по всему, она провела в ловушке не один день.

Максим добавил, что нашёл поломанное сухое дерево и засунул его в люк, чтобы впредь туда никто не угодил.

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