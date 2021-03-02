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Житель Батайска спас провалившуюся в коллектор собаку

Житель Батайска спас провалившуюся в коллектор собаку
Житель Батайска спас провалившуюся в канализационный люк собаку. Историю спасения рассказал battime.ru.

Мужчина сообщил изданию, что утром 3 марта ехал на работу. На пересечении улиц Авиационной и Тельмана он услышал жалобный скулеж. Прислушавшись, понял, что доносится он из люка. Оказалось, что в него провалился пес. Рядом с глубокой ямой бегали еще несколько четвероногих.

Горожанин достал из машины веревку, сделал из нее петлю и вызволил дворнягу. Оказавшись на воле, животное стремительно скрылось в ближайшем переулке.

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