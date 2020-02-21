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В Ростовской области спасли провалившуюся под лёд собаку: видео

В Ростовской области спасли провалившуюся под лёд собаку: видео
В Ростовской области собака едва не погибла, провалившись под лёд. Днём 23 февраля житель станицы Вёшенской выгуливал свою немецкую овчарку в районе залива Мигулянка. Неожиданно глупый годовалый пёс решил отойти подальше от хозяина и выбежал на лёд. Как это обычно бывает, слой замёрзшей воды оказался слишком тонким, и, не успел мужчина и оглянуться, как его пёс провалился под лёд.

К счастью, рядом как раз находились в патруле спасатели Вёшенского подразделения. Специалисты сразу бросились на выручку четвероногому.

- Было принято решение идти за собакой вброд, - прокомментировала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. – Спасатели достали животное из воды и вынесли на берег.

Перепуганного и мокрого пса передали владельцу. К счастью, зверь не пострадал.

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