В Ростовской области спасли еще не оперившегося совенка

Фото: Дондей Волгодонск

В Цимлянском районе Ростовской области спасли еще не оперившегося совенка. Его нашли в поселке Сосенки 30 мая.Прохожие обнаружили разрушенное гнездо совы и рядом с обломками увидели беспомощного птенца. Неравнодушные люди незамедлительно отвезли его к Виктории — волонтёру из Волгодонска. Она имеет большой опыт лечения диких птиц.По словам специалиста, птенцу - около двух недель. Его тело покрыто густым пухом, а оперение еще не появилось. Это значит, что малыш даже не пытался летать. К сожалению, в таких случаях мама не возвращается к птенцам.Сейчас малыш чувствует себя прекрасно и имеет отличный аппетит. Больше всего ему нравятся цыплята, и каждый день он с удовольствием ест только их, отказываясь от другого мяса. Птица будет жить под присмотром волонтера.Виктория посоветовала при обнаружении разрушенного гнезда обратить внимание на птенцов. Если у них уже имеются перья, малышей можно перенести в безопасное место, где они будут защищены от хищников. За ними должна вернуться их мать. Однако, если у птенцов ещё нет перьев, лучше передать их специалисту.