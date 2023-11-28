В Ростовской области болотную лунь с поломанным крылом спасли волонтеры

Фото: Волонтер Виктория Вламировна

В селе Кагальник Азовского района спасли болотную лунь. Раненную хищницу обнаружили 20 ноября, сообщает Donday.ruВ тот день местные жители прогуливались по улицам и заметили раненную птицу. Они увидели изувеченную хищницу и решили ей помочь. Самостоятельно лунь вылечить нельзя, поэтому неравнодушные люди начали искать волонтеров. В Волгодонске нашли специалиста, которая уже много лет занимается животными и в том числе имеет опыт с хищными птицами. Лунь передали в руки Виктории Владимировной 26 ноября.Птице около пяти месяцев. У пернатой выявили перелом крыла, который она могла получить в драке с другими птицами. Ей оказали всю необходимую помощь. Однако теперь птица по имени Луна больше не сможет летать. Для нее построили просторный вольер где она сможет получать все необходимое для жизни там.В настоящее время хищник хорошо себя чувствует, даже начал пугать кошек.Болотная лунь является хищной птицей семейства ястребиных. Она питается более мелкими птицами, рыбой, лягушками и яйцами.