В Ростовской области спасли серую цаплю, вмерзшую в лед

Фото: Виктория Владимировна

В Ростовской области цапля отбилась от стаи и вмерзла в заледеневший Дон. Замерзшую птицу спасли волонтеры 10 января в хуторе Парамонов под Волгодонском.Несчастная птица отстала от стаи в районе садоводчества «Дон». Когда люди подошли к ней, то увидели у нее открытые переломы ног. Вероятно, птица нанесла себе увечья, пытаясь освободиться.Волонтеры с осторожностью вызволили серую цаплю из льда и забрали на передержку. Переломанные ноги были зафиксированы, и через некоторое время пернатое создание уже могло ходить.Сейчас птица отлично себя чувствует, у нее хороший аппетит. Ее отпустят на волю, как только будет возможность.Серая цапля – это длинноногая и длинношеяя птица. Она питается рыбой, лягушками и даже мелкими грызунами. Цапли живут стаями.