В Ростовской области ветеринары спасли жизнь раненому лебедю

Фото: Donday

В Ростовской области ветеринары спасли жизнь лебедю, раненному браконьерами. О том, как спасли птицу, рассказал ветврач Южного парка «Малинки» Константин Сычев.Раненого лебедя обнаружили волонтеры 17 марта возле водоема. У птицы шла кровь. Вероятно, лебедь стал жертвой браконьеров. Небезразличные люди, чтобы помочь раненой птице, привезли ее в Южный парк птиц «Малинки».Птица была слаба и практически ничего не ела. После осмотра лебедя ветеринары пришли к выводу, что у нее сильнейшее отравление тяжелыми металлами. В теле птицы находилась свинцовая пуля, выпущенная из пневматической винтовки. Врачи решили, что лебедю требуется операция. Без нее птица могла умереть. За непростую процедуру принялся ветврач Константин Сычев.- Операция проходила под газовым наркозом плюс обезболивающие препараты, - рассказал ветврач. - Сложность хирургического вмешательства заключалось в том, что не всегда легко отыскать в мягких тканях пули, которые там уже вросли.Хирург нашел часть пули и удалил ее из тела лебедя. Ветеринар сообщил, что пуля имела довольно большой калибр для пневматики. Такие обычно наносят серьезные повреждения, что приводит к смерти животных.Кроме ранения, у лебедя было переломана плечевая кость со значительным смещением.- Сломанное крыло срослось под неправильным углом, - рассказал Константин Сычев. - Из-за этого была нарушена работа мышц.Полноценное восстановление работоспособности мышечной ткани уже невозможно.В парке птице дали имя. Лебедя назвали Дикий за непростой характер.На данный момент птица чувствует себя хорошо. Скоро ее выпустят на водоем к другим лебедям. К сожалению, из-за травмы Дикий больше не будет летать.