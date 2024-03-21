В Ростовской области ветеринары спасли жизнь раненому лебедю
В Ростовской области ветеринары спасли жизнь лебедю, раненному браконьерами. О том, как спасли птицу, рассказал ветврач Южного парка «Малинки» Константин Сычев.
Раненого лебедя обнаружили волонтеры 17 марта возле водоема. У птицы шла кровь. Вероятно, лебедь стал жертвой браконьеров. Небезразличные люди, чтобы помочь раненой птице, привезли ее в Южный парк птиц «Малинки».
Птица была слаба и практически ничего не ела. После осмотра лебедя ветеринары пришли к выводу, что у нее сильнейшее отравление тяжелыми металлами. В теле птицы находилась свинцовая пуля, выпущенная из пневматической винтовки. Врачи решили, что лебедю требуется операция. Без нее птица могла умереть. За непростую процедуру принялся ветврач Константин Сычев.
- Операция проходила под газовым наркозом плюс обезболивающие препараты, - рассказал ветврач. - Сложность хирургического вмешательства заключалось в том, что не всегда легко отыскать в мягких тканях пули, которые там уже вросли.
Хирург нашел часть пули и удалил ее из тела лебедя. Ветеринар сообщил, что пуля имела довольно большой калибр для пневматики. Такие обычно наносят серьезные повреждения, что приводит к смерти животных.
Кроме ранения, у лебедя было переломана плечевая кость со значительным смещением.
- Сломанное крыло срослось под неправильным углом, - рассказал Константин Сычев. - Из-за этого была нарушена работа мышц.
Полноценное восстановление работоспособности мышечной ткани уже невозможно.
В парке птице дали имя. Лебедя назвали Дикий за непростой характер.
На данный момент птица чувствует себя хорошо. Скоро ее выпустят на водоем к другим лебедям. К сожалению, из-за травмы Дикий больше не будет летать.