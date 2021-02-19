В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области упал коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 20 по 21 февраля его значение снизилось до 0,93. Данный показатель дает понять, сколько человек может заразить один инфицированный до того, как ему назначат режим самоизоляции. Его постепенное уменьшение связано с понижением числа выявленных заболевших в сутки. Однако ежедневно все еще фиксируют более 300 заразившихся.Показатель заболеваемости опасной инфекцией составил 1 689 на 100 тысяч населения.Ситуация с заболеваемостью в донском регионе постепенно идет на спад, поэтому вскоре Ростовская область может перейти к следующему этапу снятия ограничительных мер. За минувшие сутки коронавирус подхватили 316 человек, а общее число инфицированных составило 70 957 дончан.За период пандемии вирус не смогли побороть 3 052 пациента ковидных госпиталей. Из них 20 скончались за последние сутки. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.