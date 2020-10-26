В донском регионе коэффициент распространения снизился до 1,02

На Дону коэффициент распространения коронавируса COVID-19 продолжает снижаться. Об этом 28 октября сообщило региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей Ростовской области составил 706,4. Коэффициент распространения вируса упал до 1,02.Коэффициент показывает, сколько человек может инфицировать один заболевший до изоляции. Однако показатель снижается, а количество новых зараженных все равно продолжает расти. За минувшие сутки в регионе опасную инфекцию подхватили 314 человек. Большая часть из них проживает в Ростове-на-Дону (172 человека). Общее количество зараженных достигло 29 683. Из них 789 пациентов не смогли побороть коронавирус. В основном жертвами COVID-19 стали люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Лишь за последние 24 часа в области скончались 17 человек: семь женщин в возрасте от 51 года до 80 лет и десять мужчин от 48 до 83 лет.